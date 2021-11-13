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Факты / Видео / Украина / Общество

Утилизация или переработка: какие альтернативы сжиганию листьев

Елена Горячева журналист программы Факты ICTV

Каждый год с приходом осени украинцы собирают опавшую листву и начинают ее сжигать. Однако экоактивисты заявляют, что это очень плохое влияние на окружающую среду.

Поэтому власть в Украине прибегла к решительным шагам. И теперь за сожжение листьев грозит штраф в размере 6 тыс. грн. Уверены, что подобные действия помогут в борьбе за ухудшение экологии.

Но куда же можно девать тонны опавших листьев? Эксперты советуют их не только утилизировать, но и перерабатывать в удобрение.

На предприятиях к листьям добавляют специальные бактерии, чтобы они быстрее перегнивали. Через полгода естественным путем можно будет получить ценное удобрение, которое обойдется в 15 грн/кг.

Но есть и другой способ. Листья можно компостировать. Именно так будет делать город Вознесенск в Николаевской области, выигравший 500 тыс. грн в конкурсе Наша громада.

Ведь не обязательны опавшие листья сжигать. Оно невредно. Если приложить совсем немного усилий, то можно превратить его в замечательное удобрение, которое лишь улучшит нашу экологию и воздух.

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