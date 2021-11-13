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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Утилізація або переробка: які альтернативи палінню листя

Олена Горячева журналіст програми Факти ICTV

Щороку з приходом осені українці збирають опале листя та починають його палити. Проте екоактивісти заявляють, що це надзвичайно поганий вплив на навколишнє середовище.

Тому влада в Україні вдалася до рішучих кроків. І тепер за спалення листя загрожує штраф у розмірі 6 тис. грн. Впевнені, що такі дії допоможуть у боротьбі за погіршення екології.

Але куди ж можна подіти тонни опалого листя? Експерти радять його не тільки утилізувати, але й переробляти на добриво.

На підприємствах до листя додають спеціальні бактерії, щоб воно швидше перегнивало. Через півроку природним шляхом можна буде отримати цінне добриво, яке коштуватиме 15 грн/кг.

Але є ще й інший спосіб. Листя можна компостувати. Саме так буде робити місто Вознесенськ у Миколаївській області, яке виграло 500 тис. грн у конкурсі Наша громада.

Адже не обовязкове опале листя палити. Воно не є шкідливим. Якщо докласти зовсім трохи зусиль, то можна перетворити його у чудове добриво, яке лиш зробить кращим нашу екологію та повітря.

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