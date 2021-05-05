В Ивано-Франковске овчарка напала на ребенка и патрульного, собаку застрелили

В Ивано-Франковске собака напала на 9-летнего мальчика и патрульного, животное пришлось застрелить.

Инцидент произошел на одной из детских площадок, где играли дети. Овчарка без намордника набросилась на ребенка. По словам очевидцев, животное разорвало брюки мальчика, от них остался только пояс.

Как ребенка кусала собака, из окон видели соседи. Пострадавшего увезли в травмпункт, а во двор вызвали полицию. Патрульные пытались поймать агрессивного пса. Тот пошел в наступление, правоохранителям пришлось застрелить овчарку.

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Ребенку и полицейскому оказали первую помощь, им будут делать прививки от бешенства и столбняка.

За поступок животного должен отвечать хозяин, однако его не удалось найти.

Нападение собаки на ребенка

В Донецкой области двухлетнего ребенка покусала собака.

Мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу Днепра.

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