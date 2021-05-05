Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Происшествия

В Ивано-Франковске овчарка напала на ребенка и патрульного, собаку застрелили

В Ивано-Франковске собака напала на 9-летнего мальчика и патрульного, животное пришлось застрелить.

Инцидент произошел на одной из детских площадок, где играли дети. Овчарка без намордника набросилась на ребенка. По словам очевидцев, животное разорвало брюки мальчика, от них остался только пояс.

Как ребенка кусала собака, из окон видели соседи. Пострадавшего увезли в травмпункт, а во двор вызвали полицию. Патрульные пытались поймать агрессивного пса. Тот пошел в наступление, правоохранителям пришлось застрелить овчарку.

Читайте: В Киеве бешеная лиса покусала женщину

Ребенку и полицейскому оказали первую помощь, им будут делать прививки от бешенства и столбняка.

За поступок животного должен отвечать хозяин, однако его не удалось найти.

Нападение собаки на ребенка

В Донецкой области двухлетнего ребенка покусала собака.

Мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу Днепра.

Больше новостей о чрезвычайных происшествиях Украины читайте на Фактах ICTV.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Верховный суд признал противоправными действия ЦИК относительно результатов выборов на 87 округе
Верховный суд признал противоправными действия ЦИК относительно результатов выборов на 87 округе
В Ивано-Франковской области столкнулись автомобиль и автобус, погибли люди
В Ивано-Франковской области столкнулись автомобиль и автобус, погибли люди
На Прикарпатье закрывают школы из-за нехватки финансирования
На Прикарпатье закрывают школы из-за нехватки финансирования
Снимал, как умирали полицейские: в Австралии свидетелю ДТП дали 10 месяцев
Снимал, как умирали полицейские: в Австралии свидетелю ДТП дали 10 месяцев
Как подать заявление о мошенничестве
Как подать заявление о мошенничестве
В Калифорнии полицейские задушили человека при задержании
В Калифорнии полицейские задушили человека при задержании
Киевлянин натравил стаффорда на маленькую собачку — какое наказание его ждет (18+)
Киевлянин натравил стаффорда на маленькую собачку — какое наказание его ждет (18+)
Давал брату “последний шанс”: полиция показала фото подростка, зарезавшего семью
Давал брату “последний шанс”: полиция показала фото подростка, зарезавшего семью
Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка