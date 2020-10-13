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В Одесі звільнили вчительку, яка насміхалась з дитини через українську мову

В Одесі звільнили вчительку з малювання, яка під час уроку сварила 10-річну ученицю за те, що вона розмовляє українською мовою.

Інцидент був зафіксований на диктофон, пізніше записи опублікували у мережі.

Подія трапилася на уроці малювання п’ятого класу в четвертій гімназії Одеси. Вчительці Раїсі Піроговій не сподобалося, що учні забули взяти альбоми.

Батьків обурила поведінки вчительки, тому вони звернулися до керівництва школи.

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За словами директора гімназії Інни Соломащенко, раніше на вчительку малювання ніхто не скаржився, тому такий інцидент став сюрпризом.

В результаті чого, Раїсу Пірогову звільнили через аморальну поведінку.

10-річній дівчинці довелося звернутися за допомогою до психологів, проте школу змінювати вона не буде.

На Одещині підліток у школі перерізав собі горло ножем

В Одеській області у школі 15-річний підліток Павло на третьому уроці вийшов з класу та перерізав собі горло ножем, який приніс з дому.

Підліток написав дві передсмертні записки. Наче у записці йшлося про те, що винним у трагедії є вчитель хімії. До слова, інцидент стався саме під час його уроку.

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