В Одесі звільнили вчительку, яка насміхалась з дитини через українську мову
В Одесі звільнили вчительку з малювання, яка під час уроку сварила 10-річну ученицю за те, що вона розмовляє українською мовою.
Інцидент був зафіксований на диктофон, пізніше записи опублікували у мережі.
Подія трапилася на уроці малювання п’ятого класу в четвертій гімназії Одеси. Вчительці Раїсі Піроговій не сподобалося, що учні забули взяти альбоми.
Батьків обурила поведінки вчительки, тому вони звернулися до керівництва школи.
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За словами директора гімназії Інни Соломащенко, раніше на вчительку малювання ніхто не скаржився, тому такий інцидент став сюрпризом.
В результаті чого, Раїсу Пірогову звільнили через аморальну поведінку.
10-річній дівчинці довелося звернутися за допомогою до психологів, проте школу змінювати вона не буде.
На Одещині підліток у школі перерізав собі горло ножем
В Одеській області у школі 15-річний підліток Павло на третьому уроці вийшов з класу та перерізав собі горло ножем, який приніс з дому.
Підліток написав дві передсмертні записки. Наче у записці йшлося про те, що винним у трагедії є вчитель хімії. До слова, інцидент стався саме під час його уроку.