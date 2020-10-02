В Одесской области в школе 15-летний подросток Павел на третьем уроке вышел из класса и перерезал себе горло ножом, который принес из дома.

К счастью, это увидела его одноклассница, которая и позвала на помощь.

Первую помощь ему оказала медсестра, потом приехала скорая. Парня оперативно прооперировали в больнице. Медики его состояние оценивают как стабильное.

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Подросток написал две предсмертные записки. Якобы в записке говорилось, что виновным в трагедии является учитель химии. К слову, инцидент произошел именно во время его урока.

Директор лицея защищает подчиненного, мол, на учителя химии никто никогда не жаловался, а увольнять его не будут пока не проведено расследование.

Сестра пострадавшего школьника Олеся Альтер отмечает, что ее брат неоднократно ей рассказывал о предвзятом отношении педагога.

Нацполиция расследует уголовное дело по статье Доведение до самоубийства.

— По предварительной информации, причиной такого поступка несовершеннолетнего стало предвзятое отношение к нему педагога. Сейчас эта информация, а также другие версии проверяются, опрашиваются учителя и одноклассники пострадавшего, — заявил руководитель местного отдела полиции Иван Триколич.

Самоубийство в Запорожье

Месяц назад в сквере в Запорожье нашли обгоревшее тело молодой девушки.

Она облила себя легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла.

Перед трагедией девушка в соцсетях делилась депрессивными мыслями, а все последние фото были с пожарами или огнем.