В Слуге народа хотят провести первое заседание Рады на День независимости

Новая Верховная Рада может начать свою работу уже через месяц после досрочных выборов. В президентской партии обнародовали идею о первом торжественном заседание в День Независимости Украины. Мол, не обязательно ждать срок отведенный законом и начинать работу нового парламента только в сентябре. Факты поинтересовались, как и когда согласно законодательству в Украине должна заработать Верховная Рада, образоваться новая коалиция и правительство.

Досрочные парламентские выборы в конце июля, а первое заседание обновленной Верховной Рады на День Независимости Украины. И это не просто хорошая идея, а вполне реальный срок для парламента ІХ созыва, убеждены в президентской партии.

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Согласно законодательству после выборов, которые происходят 21-го июля, у ЦИК есть 15 дней для установления результатов выборов. То есть, до 5-го августа. Еще 5 дней на обжалование, а до 10 августа – обнародование официальных результатов волеизъявления украинцев.

Хотя, согласно законодательству первое заседание новой Рады должно состояться не позднее чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов – то есть крайний срок 9 сентября. От первого заседания у депутатов есть ровно месяц на формирование коалиции. Обычно коалиция процесс сложный и длительный. Но на этот раз все может быть оперативно.

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