В Слузі народу хочуть провести перше засідання Ради на День незалежності

Нова Верховна Рада може почати свою роботу вже за місяць після дочасних виборів. У президентській партії оприлюднили ідею про перше урочисте засідання на День Незалежності України. Мовляв, не обов’язково чекати термін відведений законом і починати роботу нового парламенту аж у вересні. Факти поцікавилися, як і коли згідно із законодавством в Україні має запрацювати Верховна Рада, утворитись нова коаліція та уряд.

Дочасні парламентські вибори наприкінці липня, а перше засідання оновленої Верховної Ради на День Незалежності України. І це не просто гарна ідея, а цілком реальний термін для парламенту ІХ скликання, переконані у президентській партії.

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Згідно із законодавством після виборів, які відбуваються 21-го липня, у ЦВК є 15 днів для встановлення результатів перегонів. Тобто, до 5-го серпня. Ще 5 днів на оскарження, а до 10 серпня – оприлюднення офіційних результатів волевиявлення українців.

Хоча, згідно із законодавством перше засідання нової Ради повинно відбутися не пізніше як через 30 днів після офіційної публікації результатів виборів – тобто крайній термін 9 вересня. Від першого засідання у депутатів є рівно місяць на формування коаліції. Зазвичай коаліція процес складний і тривалий. Але цього разу все може бути оперативно.

До слова, результати екзит-полу: чому нова Рада буде лояльніша до Росії.

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