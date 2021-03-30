В Україні підвищується пенсійний вік для жінок з 1 квітня

В Україні з 1 квітня підвищують пенсійний вік для жінок. Тепер на заслужений відпочинок вони йтимуть у 60 років.

Але у 60 років зможуть йти на пенсію жінки, у яких стаж роботи становить не менше, ніж 28 років. І це не найвищий показник. Адже вимоги до кількості стажу зростатимуть і щороку до них додаватиметься ще один рік.

Так, у 2028 році, щоб піти на пенсію, потрібно буде пропрацювати не менше 35 років. Якщо ж комусь не вистачатиме стажу, то його можна буде докупити. Один рік коштує понад 30 тис. грн.

Загалом же все йде до того, що українці виходитимуть на пенсію у 63 і 65 років.

Також з 1 квітня працюючим пенсіонерам індексують виплати. Але на перерахунок виплат зможуть розраховувати не усі пенсіонери.

Зокрема, індексацію зроблять тільки тим працюючим пенсіонерам, яким пенсію призначили або вже перерахували два роки тому, тобто до 1 квітня 2019 року.

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