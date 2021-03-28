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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

С 1 апреля работающим пенсионерам индексируют выплаты

С 1 апреля состоится автоматический перерасчет пенсий, но не для всех пенсионеров.

Пенсія

Пенсионный фонд проведет индексацию выплат работающим пенсионерам, которым пенсия была назначена или уже перечислена два года назад, то есть до 1 апреля 2019 года.

В частности, перерасчет производится из заработной платы, из которой начислена пенсия.

Это означает, что увеличение выплат определяется для каждого индивидуально.

Индексация в апреле коснется примерно 2 млн пенсионеров. Для перерасчета пенсий им не нужно дополнительно обращаться в Пенсионный фонд.

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С 1 марта пенсии повысили для 8 млн украинцев с большим трудовым стажем.

После индексации минимальная пенсия повысилась с 2 100 грн до 2 200 грн для пенсионеров, которые имеют страховой стаж 30 лет — у женщин и 35 – у мужчин.

Источник: Пенсионный фонд

Фото: Dreamstime

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