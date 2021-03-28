С 1 апреля состоится автоматический перерасчет пенсий, но не для всех пенсионеров.

Пенсионный фонд проведет индексацию выплат работающим пенсионерам, которым пенсия была назначена или уже перечислена два года назад, то есть до 1 апреля 2019 года.

В частности, перерасчет производится из заработной платы, из которой начислена пенсия.

Это означает, что увеличение выплат определяется для каждого индивидуально.

Индексация в апреле коснется примерно 2 млн пенсионеров. Для перерасчета пенсий им не нужно дополнительно обращаться в Пенсионный фонд.

С 1 марта пенсии повысили для 8 млн украинцев с большим трудовым стажем.

После индексации минимальная пенсия повысилась с 2 100 грн до 2 200 грн для пенсионеров, которые имеют страховой стаж 30 лет — у женщин и 35 – у мужчин.