В Украине подан первый иск о конфискации активов российского олигарха

В Украине подан первый иск о конфискации имущества российского олигарха. Речь идет о Владимире Евтушенкове, который является одним из самых богатых бизнесменов России и приближен к главе РФ Владимиру Путину.

Иск подало Министерство юстиции Украины в ВАКС (Высший антикоррупционный суд). О его деталях министр юстиции Денис Малюська рассказал ведущей программы Вікна-новини Яне Брензей в эфире национального телемарафона.

Он объяснил, что Евтушенков – не просто один из российских олигархов. Он принимал участие в совещаниях, организованных кремлевским диктатором, а также имеет отношение к производству оружия.

– Это не просто российский олигарх, у которого много денег. Это человек, близкий к кругу Путина. Он принимал участие в совещаниях Путина с так называемым бизнесом, где призывал их потерпеть, помогать. Он имеет собственность в российских предприятиях, вовлеченных в создание оружия. В частности, его доля есть в производстве беспилотников Орлан, которыми активно пользуются россияне сейчас во время ведения боевых действий, — подчеркнул министр.

По словам Малюськи, процедуру конфискации в Украине можно применить к имуществу, которое находится на территории нашего государства, а не за границей.

Министр уточнил, что в Украине не слишком много российских активов. Однако олигарх Евтушенков действительно имеет несколько компаний, в собственности которых есть достаточно значительное количество недвижимости (большинство расположено в Запорожье). Так что конфисковывать есть что.

– Перечень недвижимости большой. Я не хочу заранее забегать, дождемся решения суда, где будет отражен перечень активов, которые конфискует или не конфискует ВАКС, — заявил Малюска.

Министр уточнил, что в случае конфискации активы перейдут в управление органов, определенных Кабинетом министров. Вероятнее всего, что это будет Фонд госимущества.

Глава Минюста объяснил, что такая санкция, как конфискация имущества, имеет две цели:

• продемонстрировать странам Запада, что подобные механизмы возможны и вписываются в международное право;

• уменьшить влияние российских чиновников и олигархов на Украину.

Малюська прогнозирует, что рассмотрение дела по активам Евтушенкова будет быстрым и, скорее всего, может завершиться уже в сентябре этого года. То есть будет решение суда, и активы олигарха могут перейти в доход государства, если иск будет удовлетворен.

Министр также напомнил, что конфискацию можно применять к имуществу тех лиц, которые находятся под санкциями СНБО (в виде блокирования активов) после 24 мая 2022 года, когда вступил в силу соответствующий закон.

Согласно данным на сайте ВАКС, заседание суда по делу Евтушенкова было назначено на 31 августа. Дело касается взыскания активов в доход Украины. Как третьи лица по делу фигурируют: АО Украинский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт трансформаторостроения, ООО Научно инженерный центр ЗТЗ-Сервис, ООО Электрозавод-ВИТ и другие.

Стоит отметить, что одним из основных активов олигарха Владимира Евтушенкова является российская промышленно-финансовая группа АФК Система, куда входят сотовый оператор Мобильные ТелеСистемы (МТС), Башнефть, энергетическая компания БЭСК, медийный холдинг Система Мас-медиа, МТС банк, туристический холдинг Интурист и другие компании.

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