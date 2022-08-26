В Україні подано перший позов про конфіскацію активів російського олігарха

В Україні подано перший позов про конфіскацію майна російського олігарха. Йдеться про Володимира Євтушенкова, який є одним із найбагатших бізнесменів Росії та наближений до глави РФ Володимира Путіна.

Позов подало Міністерство юстиції України до ВАКС (Вищого антикорупційного суду). Про його деталі міністр юстиції Денис Малюська розповів ведучій програми Вікна-новини Яні Брензей в ефірі національного телемарафону.

Він пояснив, що Євтушенков – не просто один із російських олігархів. Він брав участь у нарадах, організованих кремлівським диктатором, а також має відношення до виробництва зброї.

– Це не просто російський олігарх, який має багато грошей. Це людина, наближена до кола Путіна. Він брав участь у нарадах Путіна з так званим бізнесом, де закликав їх потерпіти, допомагати. Він має власність у російських підприємствах, залучених до виробництва зброї. Зокрема, його частка є у виробництві безпілотників Орлан, якими активно користуються росіяни зараз під час ведення бойових дій, – наголосив міністр.

За словами Малюськи, процедуру конфіскації в Україні можна застосувати до майна, яке знаходиться на території нашої держави, а не за кордоном.

Міністр уточнив, що в Україні не надто багато російських активів. Проте олігарх Євтушенков дійсно має тут кілька компаній, у власності яких є досить значна кількість нерухомості (більшість розташована в Запоріжжі). Тож конфісковувати є що.

– Перелік нерухомості є великим. Я не хочу наперед забігати, дочекаємося рішення суду, де буде відображено перелік активів, які конфіскує чи не конфіскує ВАКС, – заявив Малюська.

Міністр уточнив, що в разі конфіскації активи перейдуть в управління органів, визначених Кабінетом міністрів. Найбільш імовірно, що це буде Фонд держмайна.

Очільник Мін’юсту пояснив, що така санкція, як конфіскація майна, має дві мети:

• продемонструвати країнам Заходу, що подібні механізми можливі і вписуються в міжнародне право;

• зменшити вплив російських посадовців та олігархів на Україну.

Малюська прогнозує, що розгляд справи щодо активів Євтушенкова буде швидким і швидше за все може завершитися вже у вересні цього року. Тобто буде рішення суду, й активи олігарха можуть перейти в дохід держави, якщо позов буде задоволено.

Міністр також нагадав, що конфіскацію можна застосовувати до майна тих осіб, які перебувають під санкціями РНБО (у вигляді блокування активів) після 24 травня 2022 року, коли набув чинності відповідний закон.

Згідно з даними на сайті ВАКС, засідання суду в справі Євтушенкова призначили на 31 серпня. Справа стосується стягнення активів в дохід України. Як треті особи у справі фігурують: АТ Український науково-дослідний проєктно-конструкторський та технологічний інститут трансформаторобудування, ТОВ Науково-інженерний центр ЗТЗ-Сервіс, ТОВ Електрозавод-ВІТ та інші.

Варто зазначити, що одним із основних активів олігарха Володимира Євтушенкова є російська промислово-фінансова група АФК Система, куди входять стільниковий оператор Мобільні ТелеСистеми (МТС), Башнєфть, енергетична компанія БЕСК, медійний холдинг Система Мас-медіа, МТС банк, туристичний холдинг Інтуріст та інші компанії.

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