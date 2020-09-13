В Украине почтили память граждан, которых насильно вывезли из Польши в годы Второй мировой

В Украине 13 сентября почтили память граждан, которых в 1944-1951 годах принудительно выселили с территории Восточной Польши.

9 сентября 1944 года в Люблине председателя Совета народных комиссаров УССР Никита Хрущев и Польского комитета национального освобождения Эдвард Осубка-Моравский заключили соглашение о так называемом взаимном обмене населением.

Тогда за два года силой до Советского Союза переселили 482 тыс. украинцев, а в Польшу из западных областей УССР – 790 тыс. поляков и евреев.

Памятную дату ввел украинский парламент в 2018 году.

Также недавно состоялся Киевский еврейский форум. Там обсуждали создание мемориала Холокоста Бабий Яр. В дискуссии приняли участие Виталий Кличко, Александр Квасьневский и Илья Хржановский.