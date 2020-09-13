В Україні вшановують пам’ять громадян, яких насильно вивезли з Польщі в роки Другої світової

В Україні 13 вересня вшановують пам’ять громадян, яких у 1944-1951 роках примусово виселили із території Східної Польщі.

9 вересня 1944 року у Любліні голови Ради народних комісарів УРСР Микита Хрущов та Польського комітету національного визволення Едвард Осубка-Моравський уклали угоду про так званий взаємний обмін населенням.

Тоді за два роки силою до радянського союзу переселили 482 тис. українців, а до Польщі із західних областей УРСР – 790 тис. поляків та євреїв.

Пам’ятну дату запровадив український парламент у 2018 році.

Також нещодавно відбувся Київський єврейський форум. Там обговорювали створення меморіалу Голокосту Бабин Яр. У дискусії взяли участь Віталій Кличко, Александр Квасьнєвський та Ілля Хржановський.