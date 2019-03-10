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В Ужгороде назревает экологическая катастрофа: город утопает в мусоре

В Ужгороде назревает экологическая катастрофа. В городе – несколько десятков несанкционированных свалок. Люди сбрасывают мусор просто вдоль дорог, вблизи реки, на набережной. Мусор воняет, в нем заводятся крысы.

На набережной Ужгорода несколько лет назад горожане гуляли, купались и загорали. Теперь к реке – не пройти. Здесь пластиковые бутылки, старая одежда и обувь, битое стекло и разбитая мебель.

Горожанам очевидно безразлично – жить в чистоте или в вони. Главное – не платить за вывоз мусора. Чиновники с проблемой справиться не могут.

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В Ужгороде есть более 130 площадок для сбора мусора. И возле них также кучи мусора. Его разбрасывают еще и бездомные и местные ромы, далее – разносит ветер.

В мэрии уверяют: стихийные свалки убирают. Но каждый раз напрасно. Ежемесячно из бюджета города на это тратят почти 100 тыс. гривен. А вот штрафы за засорение – мизерные. Поэтому городу грозит экологическая катастрофа. Экологи говорят: поскольку городские власти не контролируют горожан, будут штрафовать руководство Ужгорода.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что реки Ивано-Франковска страдают от мусора.

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