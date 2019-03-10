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В Ужгороді назріває екологічна катастрофа: місто потопає у смітті

В Ужгороді назріває екологічна катастрофа. У місті – кілька десятків несанкціонованих сміттєзвалищ. Люди скидають непотріб просто обабіч доріг, поблизу річки, на набережній. Сміття смердить, в ньому заводяться щурі.

На набережній Ужгорода кілька років тому містяни гуляли, купалися і засмагали. Тепер до річки – не пройти. Тут пластикові пляшки, старий одяг та взуття, бите скло і потрощені меблі.

Містянам очевидно байдуже – жити в чистоті чи в смороді. Головне – не платити за вивезення сміття. Чиновники з проблемою впоратися не можуть.

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В Ужгороді є понад 130 майданчиків для збору сміття. Та біля них також купи непотребу. Його розкидають ще й безхатьки та місцеві роми, далі –  розносить вітер.

У мерії запевняють: стихійні сміттєзвалища прибирають. Та щоразу марно. Щомісяця із бюджету міста на це витрачають майже 100 тис. гривень. А от штрафи за засмічення – мізерні. Відтак місту загрожує екологічна катастрофа. Екологи кажуть: оскільки міська влада не контролює городян, штрафуватимуть керівництво Ужгорода.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що річки Івано-Франківська потерпають від сміття.

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