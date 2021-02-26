В каких банках можно получить ипотеку под 7% (СПИСОК)

Доступную ипотеку под 7% можно будет получить в семи украинских банках. Сегодня представители банковского сектора подписали меморандум о сотрудничестве с министерством финансов.

Получить кредит смогут педагоги, врачи, молодые семьи, жители аварийного жилья. Как на квартиру в новостройке, так и на вторичном рынке кредитуют и частные дома. Работать программа будет по принципу займов для бизнеса 5-7-9. Часть процентной ставки, будет выше 7%, банка возместит государство.

В Минфине спрогнозировали в этом году, получить ипотеку смогут 5 тыс. украинских семей.

— Основная цель этой программы — это удешевление стоимости кредитов для граждан, оживление рынка кредитования и роста строительства, — сказал министр финансов Сергей Марченко.

В каких банках можно получить кредит?

Государственные: Приватбанк и Ощадбанк

Коммерческие: Глобус, Мегабанк, ОТП Банк, Кредобанк.

Программа Доступная ипотека предусматривает ипотеку под 7% годовых на сумму до 2,5 млн грн. Максимальный срок — 20 лет, минимальный первый взнос — 15% стоимости, максимальный размер комиссии банка — 0,5% годовых.

Превышение нормативной площади предмета ипотеки в пределах 20% уплачивается заемщиком за счет собственных или кредитных средств без компенсации процентов.

Поддержка среднего бизнеса

24 февраля Кабинет министров Украины принял постановление об увеличении максимальной суммы государственной помощи-компенсации для тех, кто имел кредит в прошлом году по программе 5-7-9% до 400 тыс. грн

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что отныне максимальная помощь-компенсация от государства будет составлять не €200 тыс., а €400 тыс.

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