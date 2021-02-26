В яких банках можна отримати іпотеку під 7% (СПИСОК)

Доступну іпотеку під 7% можна буде отримати у семи українських банках. Сьогодні представники банківського сектору підписали меморандум про співпрацю з міністерством фінансів.

Отримати кредит зможуть освітяни, лікарі, молоді сім’ї, мешканці аварійного житла. Як на квартиру у новобудові, так і на вторинному ринку, кредитують і приватні будинки. Працюватиме програма за принципом позик для бізнесу 5-7-9. Частину відсоткової ставки, яка буде вище 7%, банку відшкодує держава.

У Мінфіні спрогнозували цьогоріч, отримати іпотеку зможуть 5 тис. українських родин.

— Основна мета цієї програми – це здешевлення вартості кредитів для громадян, пожвавлення ринку кредитування та зростання будівництва, – сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

В яких банках можна отримати кредит?

Державні: Приватбанк та Ощадбанк

Комерційні: Глобус, Мегабанк, ОТП Банк, Кредобанк.

Програма Доступна іпотека передбачає іпотеку під 7% річних на суму до 2,5 млн грн. Максимальний термін – 20 років, мінімальний перший внесок – 15% вартості, максимальний розмір комісії банку – 0,5% річних.

Перевищення нормативної площі предмету іпотеки в межах 20% сплачується позичальником за рахунок власних або кредитних коштів без компенсації відсотків.

Підтримка середнього бізнесу

24 лютого Кабінет міністрів України ухвалив постанову щодо збільшення максимальної суми державної допомоги-компенсації для тих, хто мав кредит минулого року за програмою 5-7-9% до 400 тис. грн

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що відтепер максимальна допомога-компенсація від держави складатиме не €200 тис., а €400 тис.