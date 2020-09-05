В ЗСУ повідомляють, що бойовики копають траншеї в сторону українських позицій
За 4 вересня російські бойовики один раз порушили режим тиші. Поблизу Авдіївки окупанти декілька разів вистрелили з гранатометів та стрілецької зброї. Українські воїни домовленостей про припинення вогню дотримуються неухильно, зазначають у штабі ООС.
Тим часом, наші хлопці цілодобово спостерігають за ворожими позиціями та опановують нові, не військові, спеціальності.
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На позиціях на Світлодарській дузі військовослужбовець з позивним Жук єдиний кухар. Донедавна чоловік був гранатометником, утім під час режиму тиші зброю відклав, а у вільний від спостереження час з побратимами взялися удосконалювати побут.
Збудували зручності вже на існуючій позиції, бо розростатися углиб до ворога та облаштовуватися заборонено. Натомість ворог, як кажуть військові, правил не дотримується, та копає окопи в нашу сторону.
Наші вояки навіть не пам’ятають коли востаннє відкривали вогонь з автомату. Утім заспокоюють, що вся зброя на місці і готова до відповіді, чи навіть наступу. Утім поки не має наказу – доводиться лише спостерігати, хоча бойовики час від часу відкривають вогонь.
Під час обстрілів наші військові неодноразово бачили і ворожі ЗМІ, які чекали поки наші армійці відкриють вогонь у відповідь. Режим тиші противник активно використовує аби укріпитися, окопатися, поповнити запаси боєприпасів.
Бійці кажуть, що поки не стріляють у відповідь, ретельно вивчають обстановку на ворожих позиціях. І при будь якій спробі наступу російські найманці не лише отримають відбій, а і втратять всі новозбудовані споруди та склад боєприпасів.
Розмінування окупованого Донбасу
За умови виведення російських військ з території України для розмінування прифронтових територій може знадобитися до 10 років. Мінами вважають не лише спеціально закладені в ґрунт пристрої, а й те, що прилетіло від ворога, та не розірвалося.
Якщо розмінування проводити за всіма правилами – це вкрай кропіткий процес. Очистка одного великого поля може тривати роками, а ліцензію на проведення робіт має не так вже й багато організацій.
Спочатку проводять нетехнічне обстеження територій, де тривали бойові дії. З’ясовують, чи можуть тут бути міни або нерозірвані снаряди. Лише після цього починають працювати демінери.