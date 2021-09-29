Вандализм ради лайков: в Одесской области подростки разгромили съемную квартиру

Этот шум подростки устроили в арендованной квартиру, которую сняли для празднования дня рождения своего 16-летнего друга. Как крушили мебель, портили ремонт и выбрасывали из окон бытовую технику и все, что попадалось под руку — транслировали в прямом эфире в соцсетях.

Малолетние вандалы так громко визжали и настолько увлеклись, что не заметили, как разбудили соседей. Те немедленно вызвали полицию и владельца помещения.

Владелец дома Николай буквально застыл, когда увидел, что осталось от его дома. Мужчина рассказал, что несколько лет сдает в аренду помещения, но такого никогда не было.

Когда подростки увидели владельца с правоохранителями — убежали. Журналисты пообщались с матерью одной из вандалок. На просьбу прокомментировать, что произошло, в трубке услышали нецензурную брань.

В полиции личности подростков уже установили. Но дела против них возбуждать не будут. Мол, не видят для этого оснований.

Владелец дома сейчас подсчитывает убытки и уже обратился к адвокатам. Если родители подростков откажутся возместить убытки — будет обращаться в суд.

Напомним, в прошлом году в Луганской области компания несовершеннолетних детей устроила погром на кладбище.

Следствием “детских развлечений” стали поврежденные могильные плиты и разрушены кресты на 30 могилах.

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