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Максим Зайченко |

Вандалізм заради лайків: в Одеській області підлітки розтрощили орендовану квартиру

Цей шум підлітки влаштували в орендованій квартирі, яку орендували для святкування дня народження свого 16-річного друга. Як трощили меблі, псували ремонт і викидали з вікон побутову техніку і все, що потрапляло під руку – транслювали в прямому ефірі в соцмережах.

Малолітні вандали так голосно верещали та настільки захопилися, що не помітили, як розбудили сусідів. Ті негайно викликали поліцію і власника приміщення.

Власник будинку Микола буквально застиг, коли побачив, що залишилося від його будинку. Чоловік розповів, що кілька років здає в оренду приміщення, але такого ніколи не було.

Коли підлітки побачили власника з правоохоронцями – втекли. Журналісти поспілкувалися з матір’ю однієї з вандалок. На прохання прокоментувати, що сталося, у слухавці почули нецензурну лайку.

У поліції особистості підлітків вже встановили. Але справи проти них порушувати не будуть. Мовляв, не бачать для цього підстав. 

Власник будинку зараз підраховує збитки та вже звернувся до адвокатів. Якщо батьки підлітків відмовляться відшкодувати збитки – буде звертатися до суду.

Нагадаємо, минулого року в Луганській області компанія неповнолітніх дітей влаштувала погром на кладовищі.

Наслідком “дитячих розваг” стали пошкоджені могильні плити та зруйновані хрести на 30 могилах.

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