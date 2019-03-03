Смарт-аптека в Саудовской Аравии: робот читает рецепт и находит лекарство за 10 секунд

Смарт-аптеки – не прихоть, а часть государственной программы Саудовской Аравии. Власть решила уделять внимание развитию технологий. Ведь страна зависима от продажи нефти. И это негативно влияет на экономику.

Что такое скоростное обслуживание теперь знают посетители аптеки арабского города Джидда. Работникам помогают работы, и процесс наладили до мелочи.

Власти начали больше вкладывать денег в развитие технологий, ведь стремится уменьшить нефтяную зависимость страны.

Маленький робот не только развлекает посетителей аптеки. Он сканирует выписанный врачом рецепт и отправляет в базу. Работник на кассе уже не тратит время на поиски. Нажав номер заказа – ждет, пока роботизированная система найдет коробочку с препаратами и передаст на нужную стойку.

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Роботизированная система контроля проверяет условия и сроки годности лекарств. Следит и за количеством товара. Поэтому кражи или использование препаратов не по назначению – минимизировано. В небольших автоматах самообслуживания можно быстро купить лекарства без рецепта. Производители довольны – говорят, технологии изрядно облегчают жизнь.

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