ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Lifestyle

Смарт-аптека в Саудовской Аравии: робот читает рецепт и находит лекарство за 10 секунд

Смарт-аптеки – не прихоть, а часть государственной программы Саудовской Аравии. Власть решила уделять внимание развитию технологий. Ведь страна зависима от продажи нефти. И это негативно влияет на экономику.

Что такое скоростное обслуживание теперь знают посетители аптеки арабского города Джидда. Работникам помогают работы, и процесс наладили до мелочи.

Власти начали больше вкладывать денег в развитие технологий, ведь стремится уменьшить нефтяную зависимость страны.

Маленький робот не только развлекает посетителей аптеки. Он сканирует выписанный врачом рецепт и отправляет в базу. Работник на кассе уже не тратит время на поиски. Нажав номер заказа – ждет, пока роботизированная система найдет коробочку с препаратами и передаст на нужную стойку.

Читайте: Бесплатное лечение и кружки: объединение общин в Черкасской области

Роботизированная система контроля проверяет условия и сроки годности лекарств. Следит и за количеством товара. Поэтому кражи или использование препаратов не по назначению – минимизировано. В небольших автоматах самообслуживания можно быстро купить лекарства без рецепта. Производители довольны – говорят, технологии изрядно облегчают жизнь.

К слову, как на Львовщине обновляют парк пожарных авто.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Саудовской Аравии выпал снег: бедуины оседлали санки
Придет СМС: в Саудовской Аравии поменяли правила развода
Убийство Хашогджи: для пятерых подозреваемых требуют смертной казни
Убийство Хашогджи: в Саудовской Аравии опровергают обвинения США
Сенат США возложил ответственность за убийство Хашогджи на саудовского принца
США и арабские страны готовят аналог НАТО
Роботы наступают: в каких профессиях искусственный интеллект заменит людей
Тело Хашогджи могли растворить в кислоте – СМИ

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка