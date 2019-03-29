Вантажники у минулому: Boston Dynamics показала нового робота Handle
Вантажники і мозолі невдовзі залишаться у минулому. Компанія Boston Dynamics показала нову версію робота Handle, який має колеса замість ніг.
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Може перевозити щонайменше 5-кілограмові коробки й акуратно складати їх рядами. Роботів Boston Dynamics уже щонайменше 7.
Залежно від моделі – вони мають руки, ноги, вміють бігати, стрибати, займаються паркуром, лазять по деревах і навіть танцюють.
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2019-03-29
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