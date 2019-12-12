Вбивство Шеремета: як МВС вийшло на підозрюваних

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що сьогодні затримали фігурантів справи про вбивство журналіста Павла Шеремета. Серед них – колишній АТОвець Андрій Антоненко і відома військова медик і волонтерка Юлія Кузьменко. У них вдома поліція, триває обшук. На місце виїхали адвокати. Зараз їх підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.

Брифінг в МВС почали із відео чоловіка та жінки, які начебто підкладали вибуховий пристрій під автомобіль цивільної дружини Шеремета – Олени Притули. В МВС запевняють, що до розпізнавання чоловіка та жінки за ходою, кульганням та одягом залучали найкращих фахівців світу.

У вбивстві Павла Шеремета підозрюють ветеранів АТО і волонтерів Вірю

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З версій – замах на власника автомобіля керівника сайту Олену Притули, побутова ситуація, професійна діяльність Шеремета, слідство зупиняється на четвертій – дестабілізація ситуації в країні. Відео того, як чоловік та жінка закладають вибухівку в авто, з’явилося у мережі за кілька днів після злочину.

Ще до причетності до вбивства підозрюють і подружжя Грищенків, яких підозрюють у ще одному вбивстві. Долучають до справи і ще одну жінку – Яну Дугаль, яка за день до вбивства Павла Шеремета фотографувала сумнозвісний автомобіль.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Нацполіція затримала підозрюваних у вбивстві Шеремета.

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