Вдень поодинокі постріли, вночі ДРГ і важке озброєння – ситуація в зоні ООС

На Приазов`ї позиції українських морпіхів під постійним вогнем противника.

Тільки щасливий випадок врятував Юрія та його побратима від найстрашнішого. Підвезти продукти на позиції – дедалі складніше. Бойовики атакують будь-який транспорт, порушують всі міжнародні конвенції. До укріплень йдемо повз місця загибелі водія та військового медика. У їхній санітарний Хамер влучила керована ракета, коли морпіхи евакуювали пораненого бійця.

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Вдень – поодинокі постріли, вночі – диверсійні групи і важке озброєння. Це звичайні будні на передовій.

Тепер, кажуть бійці, додався ще один ворог – щури та миші. Деякі гризуни досягають у довжину півметра. Головне для бійців врятувати продукти харчування.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як у Криму патріоти підняли прапор України на честь загиблих в ООС.

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