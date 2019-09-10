Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Вдень поодинокі постріли, вночі ДРГ і важке озброєння – ситуація в зоні ООС

На Приазов`ї позиції українських морпіхів під постійним вогнем противника.

Тільки щасливий випадок врятував Юрія та його побратима від найстрашнішого. Підвезти продукти на позиції – дедалі складніше. Бойовики атакують будь-який транспорт, порушують всі міжнародні конвенції. До укріплень йдемо повз місця загибелі водія та військового медика. У їхній санітарний Хамер влучила керована ракета, коли морпіхи евакуювали пораненого бійця.

Читайте: Ворог накопичує техніку та намагається пробратися на позиції ЗСУ: активізація бойовиків на передовій

Вдень – поодинокі постріли, вночі – диверсійні групи і важке озброєння. Це звичайні будні на передовій.

Тепер, кажуть бійці, додався ще один ворог – щури та миші. Деякі гризуни досягають у довжину півметра. Головне для бійців врятувати продукти харчування.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як у Криму патріоти підняли прапор України на честь загиблих в ООС.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Ситуація на Донбасі: 13 обстрілів і один поранений
Втрати на Донбасі: один військовий загинув, одного поранено
Ворог накопичує техніку та намагається пробратися на позиції ЗСУ: активізація бойовиків на передовій
Синьо-жовтий прапор і українські пісні: перший дзвоник у фронтовій Мар’їнці
Засікти вогневі точки противника: як бійці пристосовуються до обстрілів
Бойовики дісталися укріплень ЗСУ і отримали відсіч – чотирьох знищено, одного затримано
Іловайський котел в цифрах і фактах. Чи можна було уникнути трагедії
55% хочуть залишитись в складі України, 23% не хочуть ніяких автономій – опитування в ОРДЛО

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка