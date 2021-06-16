Большая приватизация: какую колонию в Украине продадут следующей
Во Львове IT-компания приобрела на аукционе за 377 млн грн исправительную колонию №48. Теперь на почти 40 тыс. кв. м тюремных зданий и 11 га территории могут появиться новые офисные центры, школа, садик или даже спорткомплекс.
В развитие пространства компания планирует инвестировать более $50 млн.
30% полученных от продажи денег поступит в госбюджет, остальные 70% – на восстановление пенитенциарной инфраструктуры.
По словам министра юстиции Украины Дениса Малюськи, средства потратят на строительство нового следственного изолятора на окраине города, куда могли бы перевести СИЗО с улицы Городоцкой.
После продажи Львовской колонии на очереди – Одесская исправительная колония №51.
Почти 6 га территории на расстоянии 20 минут от моря не используются уже более двух лет.
– Сейчас есть 35 неработающих учреждений содержания заключенных, которые Министерство юстиции планирует передать на приватизацию, – говорит глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко.
Кроме того, в руки частников планируют передавать и другие объекты, давно не приносящие прибыли. В частности, столичный отель Президент и завод Большевик. В последнем на 35 га работает около двухсот человек вместе с охранниками. У предприятия – огромные долги и очень мало заказов.
Благодаря программе Большая приватизация государство стремится заработать 12 млрд грн.
Сейчас ста госструктурам принадлежит почти 3 700 предприятий. Большинство из них не являются стратегическими и простаивают без дела.
Для сравнения в соседней Польше после приватизации государство владеет активами не более полусотни компаний.
Разблокирование большой приватизации в Украине
4 февраля Верховная Рада приняла за основу законопроект 4543, которым разблокировала большую приватизацию в Украине.
30 марта депутаты проголосовали за список госпредприятий, которые не подлежат приватизации.
В этом перечне 650 государственных объектов, среди которых Укрпочта, Укрзализныця, Энергоатом, Нафтогаз Украины и тому подобное.
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