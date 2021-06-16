Большая приватизация: какую колонию в Украине продадут следующей

Во Львове IT-компания приобрела на аукционе за 377 млн грн исправительную колонию №48. Теперь на почти 40 тыс. кв. м тюремных зданий и 11 га территории могут появиться новые офисные центры, школа, садик или даже спорткомплекс.

В развитие пространства компания планирует инвестировать более $50 млн.

30% полученных от продажи денег поступит в госбюджет, остальные 70% – на восстановление пенитенциарной инфраструктуры.

По словам министра юстиции Украины Дениса Малюськи, средства потратят на строительство нового следственного изолятора на окраине города, куда могли бы перевести СИЗО с улицы Городоцкой.

После продажи Львовской колонии на очереди – Одесская исправительная колония №51.

Почти 6 га территории на расстоянии 20 минут от моря не используются уже более двух лет.

– Сейчас есть 35 неработающих учреждений содержания заключенных, которые Министерство юстиции планирует передать на приватизацию, – говорит глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко.

Кроме того, в руки частников планируют передавать и другие объекты, давно не приносящие прибыли. В частности, столичный отель Президент и завод Большевик. В последнем на 35 га работает около двухсот человек вместе с охранниками. У предприятия – огромные долги и очень мало заказов.

Благодаря программе Большая приватизация государство стремится заработать 12 млрд грн.

Сейчас ста госструктурам принадлежит почти 3 700 предприятий. Большинство из них не являются стратегическими и простаивают без дела.

Для сравнения в соседней Польше после приватизации государство владеет активами не более полусотни компаний.

Разблокирование большой приватизации в Украине

4 февраля Верховная Рада приняла за основу законопроект 4543, которым разблокировала большую приватизацию в Украине.

30 марта депутаты проголосовали за список госпредприятий, которые не подлежат приватизации.

В этом перечне 650 государственных объектов, среди которых Укрпочта, Укрзализныця, Энергоатом, Нафтогаз Украины и тому подобное.

Фото: Depositphotos

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