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От талантливого мальчика до самого богатого футболиста: история успеха Бекхэма

Легенда футбола, икона стиля, секс-символ, примерный муж и любящий отец. Все это, без преувеличения, о Дэвиде Бекхэме.

2 мая Бекхэму исполнилось 45. Он играл в футбол 22 года. Выиграл все титулы, о которых мечтал. И в 2013 году завершившил карьеру.

Теперь Дэвид занимается рекламой, стал совладельцем футбольного клуба и воспитывает четырех детей. О легенде футбола смотрите в сюжете Екатерины Рудешко.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Бекхэм возглавил список футболистов, с которыми хотят заняться сексом.

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