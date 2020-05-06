Від талановитого хлопчика до найбагатшого футболіста: історія успіху Бекхема

Легенда футболу, ікона стилю, секс-символ, зразковий чоловік і люблячий батько. Все це, без перебільшення, про Девіда Бекхема.

2 травня Бекхему виповнилося 45. Він грав у футбол 22 роки. Виграв усі титули, про які мріяв. І 2013 року завершив кар’єру.

Тепер Девід займається рекламою, став співвласником футбольного клубу і виховує чотирьох дітей. Про легенду футболу дивіться у сюжеті Катерини Рудешко.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Бекхем очолив список футболістів, з якими хочуть зайнятися сексом.

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