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Відеоконференції та дрони. Як світ пристосовується до реалій коронавірусу

Пандемія коронавірусу ламає порядок денний світу. Традиційні щорічні події скасовують або переносять. Саміт лідерів країн G7 відбудеться у червні, як і розраховували. Але проведуть його у формі відеоконференції. Організатори Канського фестивалю оголосили, що цього року кінофоруму в травні не буде. Наразі думають про нову дату, схиляються до того, що фестиваль можна провести наприкінці липня.

Тим часом в Ніцці до протидії поширенню недуги залучили новітні технології. Аби звести до мінімуму людський фактор замість традиційних машин з гучномовцями поліція запускає дрони з динаміками, які нагадують містянам про карантинні заходи. Деталі у сюжеті Оксани Лотоцької.

Нагадаємо, німецький вірусолог Йонас Шмідт-Шанасіт припускає, що вимушена перерва через коронавірус в професійному футболі триватиме до 2021 року.

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