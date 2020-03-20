Возвращение футбола возможно лишь в 2021 году — немецкий вирусолог

Немецкий вирусолог Йонас Шмидт-Шанасит предполагает, что вынужденный перерыв из-за коронавируса в профессиональном футболе продлится до 2021 года.

— Я абсолютно уверен в том, что возвращение футбола возможно только в следующем году. Думаю, что закончить нынешний сезон нереально. Мы видим, какая сейчас ситуация в Европе и что может ожидать нас впереди. Приняв необходимые меры, мы можем впоследствии уменьшить уровень заражения, но это никоим образом не означает, что можно будет восстанавливать футбол. Если это произойдет, то ситуация снова значительно ухудшится, — заявил Шмидт-Шанасит.

По последним данным, в Германии выявлено почти 14 тыс. случаев заболевания вирусом Covid-19, 31 человек умер.

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Немецкая футбольная лига приостановила 1-ю и 2-ю Бундеслиги до 2 апреля. Однако ожидается, что сезон без зрителей может возобновится не раньше мая.

Напомним, владелец немецкого Хоффенхайма и биофармацевтической компании CureVec Дитмар Хопп рассказал, когда может появиться вакцина от коронавируса.

Источник: Sportbuzzer