Відходи з медзакладів, які лікують хворих на Covid-19, знайшли на полігоні під Києвом

Відходи з медзакладів, які лікують хворих на коронавірус, знайшли на полігоні під Києвом. Їх туди вивезла компанія, яка взяла гроші за утилізацію небезпечного сміття. Ділків викрила СБУ. Однак, насправді таких випадків значно більше.

Більшість із тих, хто має ліцензію на утилізацію, немає ні печей, ні навіть офісу.

У пакетах, мішках та банках – не просто сміття. Це небезпечні відходи із медзакладів, які лікують хворих на Covid.

Усе це необхідно знищити за спеціальною технологією в закритих печах. Однак воно опинилося на сміттєзвалищі.

Фактам з власних джерел вдалося дізнатися, що утилізувати це все мала фірма з виробничими потужностями у Львові. На початку епідемії компанія заявляла: готова приймати відходи з інфекційних лікарень по всій Україні, показували спеціальну піч.

Факти ICTV раніше писали про те, що у Харкові знайшли небезпечний полігон.

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