Ртутные лампы и химвещества на улице! В Харькове нашли опасный полигон

В Харькове экологи разыскали полигон с опасными веществами – таблетки, резина, бочки из-под химических веществ, даже ртутные лампы – все это сваливали в нескольких километрах от жилых домов. Опасные вещества загрязняют почву, подземные воды, дышать зараженным воздухом опасно – человеку это чревато онкологией. Экологи подозревают предприятие, расположенное на этом же полигоне, однако там все обвинения отвергают.

Отходы с маркировкой биологической опасности экологи нашли несколько дней назад. Увиденное поразило – то, что должны перерабатывать на специальном заводе, складывают под открытым небом в нескольких километрах от жилых домов.

И скрыть все не удалось, даже сейчас здесь тары для медпрепаратов, опасные полимеры, резина и разбитые ртутные лампы – очевидно, сам вредный металл впитался в почву и подземные воды – убытки для окружающей среды непостижимые, а людям грозит онкология.

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Предприятие, которое должно утилизировать опасную продукцию – Харьков-Эко, расположенный на этом же полигоне. В специальной печи должны сжигать парфюмерию и косметику, неликвидный табак, резину, медицинские препараты и полимеры. То, что не горит и не разлагается – надо передавать на переработку другим компаниям или захоронить по спецтехнологии. А ртуть вообще должны перерабатывать только на специальном предприятии во Львове.

На самом предприятии от всего открещиваются, не видели, не слышали, и отходы под открытым небом не оставляют. И земля, на которой экологи обнаружили опасную находку, им не принадлежит.

Между тем экологи уже пишут обращение в полицию. И вдруг возникла еще одна проблема, выяснилось, что Харьков-Эко здесь же, на территории полигона планирует построить завод по переработке ртутных отходов. Предприятию с запятнанной репутацией харьковчане не верят и требуют этого не делать.

К слову, вместо замков – скотч, вместо туалетов – комнаты ужаса: состояние киевских автостанций.

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