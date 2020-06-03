Сначала Украина должна обеспечить отечественных фермеров дешевыми кредитами на покупку земли. Только после этого возможно снятие ограничений на покупку земель сельхозназначения, в том числе и для иностранцев, заявил президент Владимир Зеленский в Хмельницкой области на встрече с местными бизнесменами.

Глава государства подчеркнул, что все получат доступ к украинской земле, но после определенных решений.

Зеленский объяснил, что Украина не могла сразу открыть рынок земли для всех, в том числе и для иностранных компаний, поскольку они имеют совсем другие кредитные условия.

— Мы сделаем сначала приемлемые и правильные кредитные условия — чтобы наши фермеры могли брать кредиты под 2%. Тогда мы сможем открыть рынок для всех, — подчеркнул президент.

Рынок земли в Украине

31 марта Верховная Рада сняла мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения. Соответствующий закон 28 апреля подписал президент Владимир Зеленский.

Согласно документу, рынок земли заработает только с июля 2021 года — для физических лиц (с ограничением до 100 га), а юридические лица смогут покупать землю в собственность только с 2024 года (концентрация увеличится до 10 тыс. га).

В то же время иностранцы смогут покупать украинскую землю в собственность только после одобрения этого на референдуме.