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Відкриття ринку землі: чи знайдуть агрохолдинги спільну мову з пайовиками

Ринок землі має запрацювати менше, ніж за рік. Тому українські фермери активно готуються працювати у таких умовах.

Одні намагаються домовитися з пайовиками про першочерговий продаж ділянок орендарям, інші позбуваються маловрожайних земель, а дехто розвиває нові напрямки, аби зменшити ризик втрат.

Не менше турбот мають і великі агрохолдинги, які ризикують втратити пай власника, якщо той вирішить його продати.

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На думку експертів, майбутнє українського агроринку досить перспективне. Запровадження цивілізованого обігу землі дасть змогу українцям стати більш сучасними і глобальними на світовому ринку.

Проте слід очікувати, що посилиться внутрішня конкуренція, гостро відчуватиметься брак фахівців та звертатиметься велика увага на якість агропродукції.

А ще відкриття ринку викриє тіньові схеми використання землі. Це дасть змогу зробити ринок більш цивілізованим і збільшить надходження коштів до бюджету.

Новопризначений голова Держгеокадастру Роман Лещенко підкреслює, що не менше 12 млн га землі перебуває у тіньовому обробітку, а це приблизно 40 млн тон зерна в Україні.

Також Президент Володимир Зеленський заявив, що спочатку Україна має забезпечити вітчизняних фермерів дешевими кредитами на купівлю землі. Тільки після цього можливе зняття обмежень на купівлю земель сільгосппризначення, зокрема й для іноземців.

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