Отказалась ехать на вызов. На Волыни умер ребенок, родители обвиняют врача

На Волыни родители обвиняют медиков в смерти их полуторагодовалого ребенка. По их словам, они обращались к врачам, но не дождались помощи.

Два дня девочка горела, но родные подумали, что симптомы спровоцировало прорезывание зубов. Но ночью температура была под 40°, сбить ее ничем не смогли.

Родители пытались вызвать семейного врача, но женщина заявила, что поздно ехать никуда не собирается.

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Семья самостоятельно доехала до районной больницы, однако и там им не помогли. В приемном отделении был единственный дежурный медик — анестезиолог. Он лишь сбил температуру и посоветовал ждать до утра педиатров.

В отчаянии родители поехали в другое село. Там местный врач осмотрела обессиленного ребенка, заподозрила пневмонию и назначила рентген. Но ребенок умер на следующее утро дома.

Теперь родители требуют справедливого следствия. В то же время семейный врач дальше проводит приемы, а руководство районной больницы все обвинения отвергает. Ситуацию они не комментируют.

Смерть ребенка

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