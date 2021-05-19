Відмовилася їхати на виклик. На Волині померла дитина, батьки звинувачують лікаря

На Волині батьки звинувачують медиків у смерті їхньої півторарічної дитини. За їхніми словами, вони зверталися до лікарів, але не дочекалися допомоги.

Два дні дівчинку лихоманило, але рідні подумали, що симптоми спровокувало прорізування зубів. Але вночі температура була під 40°, збити її нічим не змогли.

Батьки намагалися викликати сімейного лікаря, але жінка заявила, що пізно їхати нікуди не збирається.

Читайте: На Донеччині 6-річна дівчинка померла після візиту до стоматолога

Родина власноруч дісталася районної лікарні, проте і там їм не допомогли. У приймальному відділені був єдиний черговий медик – анестезіолог. Він лише збив температуру і порадив чекати до ранку на педіатрів.

У розпачі батьки поїхали до іншого села. Там місцевий лікар оглянула знесилене дитя, запідозрила пневмонію та призначила рентген. Але дитина померла наступного ранку вдома.

Тепер батьки вимагають справедливого слідства. Водночас сімейний лікар далі проводить прийоми, а керівництво районної лікарні усі звинувачення відкидає. Ситуацію вони не коментують.

Смерть дитини

У Харкові через недбалість патрульної загинула дитина.

Суд виніс вирок жінці.

Більше новин про надзвичайні події України читайте на Фактах ICTV.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.