Возрождение ремесла и увеличение потока туристов: в Опошне хотят открыть Центр гончарства

В село Опошня Полтавской области ежегодно приезжают до 50 тыс. туристов. Заманивают их сюда не только пейзажами, но и керамическими изделиями, среди которых, кроме традиционной посуды, есть эксклюзивные скульптуры, вазы, гигантские чаши для вина.

В Опошне для гончарства сложились все необходимые условия. Ведь здесь на глубине одного-двух метров есть залежи высококачественной глины, из которой еще наши предки научились изготавливать едва ли не самую качественную керамику в мире.

Сейчас в селе осталось очень мало мастеров, которые обладают уникальной технологией этого дела. Поэтому здесь решили возрождать гончарство. Шанс на развитие появился после воплощения реформы децентрализации. Опошнянская община объединилась три года назад, сейчас она насчитывает более трех десятков населенных пунктов.

Центр гончарства решили открыть в Малых Будищах Опошнянской общины — селе на несколько сотен человек. Уже в этом году здесь планируют сделать коворкинг, фудкорд, выставочный зал и все условия для гончаров.

В Опошни уже есть этно-хутор, где ежегодно отдыхают тысячи гостей со всей страны и даже из-за границы, а также уникальный музей хлеба и борща, где можно попробовать более трехсот рецептов украинского национального блюда.

Чтобы привлечь туристов, постоянно пополняют уникальными экземплярами Национальный музей-заповедник — здесь уже почти 60 тыс. экспонатов: керамические миски, чаши, кувшины и бочонки. Не хватает только Центра развития ремесел, где будут обучать гончарству, проводить ивенты и обмениваться опытом.

Местные жители убеждены, что это поможет сохранить ремесло, создать рабочие места и увеличить поток туристов. А это дополнительные поступления в бюджет. Именно для этого и участвуют в конкурсе Наша громада, который проводится рамках программы USAID Децентрализация приносит лучшие результаты и эффективность (DOBRE).

Миллион гривен на реализацию проекта у общины есть, нужно еще полмиллиона. Но местные жители верят в победу, а мастера готовы делиться опытом.

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