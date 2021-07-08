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Вікторія Гірко |

Відродження ремесла і збільшення потоку туристів: в Опішні хочуть відкрити Центр гончарства

У село Опішня на Полтавщині щороку приїжджають до 50 тис. туристів. Заманюють їх сюди не лише пейзажами, а й керамічними виробами, серед яких, крім традиційного посуду, є ексклюзивні скульптури, вази, гігантські макітри для вина.

В Опішні для гончарства склалися всі необхідні умови. Адже тут на глибині одного-двох метрів є поклади високоякісної глини, з якої ще наші пращури навчилися виготовляти чи не найякіснішу кераміку у світі.

Зараз у селі залишилося дуже мало майстрів, які володіють унікальною технологією цієї справи. Тому тут вирішили відроджувати гончарство. Шанс на розвиток з’явився після втілення реформи децентралізації. Опішнянська громада об’єдналася три роки тому, зараз вона налічує понад три десятки населених пунктів.

Центр гончарства вирішили відкрити в Малих Будищах Опішнянської громади – селі на кількасот жителів. Вже цьогоріч тут планують зробити коворкінг, фудкорд, виставковий зал і всі умови для гончарів.

В Опішні вже є етно-хутір, де щороку відпочивають тисячі гостей з усієї країни і навіть з-за кордону, а також унікальний музей хліба й борщу, де можна скуштувати понад три сотні рецептів української національної страви.

Аби привабити туристів, постійно поповнюють унікальними екземплярами Національний музей-заповідник – тут уже майже 60 тис. експонатів: керамічні миски, макітри, куманці та барильця. Не вистачає лише Центру розвитку ремесел, де навчатимуть гончарства, проводитимуть івенти й обмінюватимуться досвідом.

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Місцеві жителі переконані, що це допоможе зберегти ремесло, створити робочі місця і збільшити потік туристів. А це додаткові надходження в бюджет. Саме для цього й беруть участь у конкурсі Наша громада, який проводять у рамках програми USAID Децентралізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE).

Мільйон гривень на реалізацію проекту в громади є, потрібно ще півмільйона. Але місцеві жителі вірять у перемогу, майстри готові ділитися досвідом.

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