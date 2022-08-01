Війна не обирає професії: ексміністр Нищук про службу в аеророзвідці

Народний артист України та ексміністр культури Євген Нищук розповів про службу в аеророзвідці.

Каже, війна не обирає професії, а навички, набуті в мирному житті, стануть у пригоді на полі бою.

– Практично в перші дні, коли російські окупанти підходили до Києва, ми вступили до добровольчого батальйону України та створили групу, до якої входили відомі кінооператори… Ми створили групу аеророзвідки і більше місяця були у напрямку Ірпінь-Буча, – зазначив Нищук.

Говорить, коли окупанти відступили, вони вирушили на Південь, де Євген офіційно мобілізувався.

– Щодо аеророзвідки, то так вийшло. Були люди, які мали дрони та навички пілотування. Після цього ми перейшли також на безпілотники… Це війна безпілотних апаратів, артилерій, можливість виявляти техніку, склади боєприпасів окупантів. Це сучасна війна, – сказав Нищук.

Раніше в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV Євген Нищук розповів про поєднання служби з акторством. Також він поділився думкою щодо того, яким стане театр після нашої перемоги в повномасштабній війні з РФ.

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