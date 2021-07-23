Война в Афганистане: история конфликта и кому может достаться власть

Афганистан снова на линии огня. Вывод американских войск из этой страны завершен на 95%, поэтому власть теперь фактически собственными силами противостоит Талибану, который активизировал наступление. Гибнут сотни людей. Возросло и количество террористических атак. Талибы хотят смены правительства.

Соединенные Штаты обещают помогать стране и экономически, и военно. Несколько дней назад уже применили авиацию, но своими руками там воевать уже не будут. Россия тоже пока держится в стороне в военном плане.

Сторонники талибов возвращаются в Афганистан после вывода американских войск и их союзников по НАТО. Талибан ведет наступление, правительственные войска сдают позиции. По некоторым данным, талибы уже взяли под контроль 85% территории страны. Впрочем, этому верят не все.

Американский военачальник Марк Милли признает, что талибы перехватили инициативу, но не думает, что это решающая фаза противостояния. Между тем погибают сотни людей, и в частности, гражданских.

Представители талибов заявили, что узурпировать власть их движение не собирается, но сложит оружие только после отставки действующего правительства во главе с Ашрафом Гани. Афганское правительство согласилось на переговоры на нейтральной территории — в Катаре.

— Правительство не хочет перемирия, а мы хотим его капитуляции. Нужно, чтобы все афганцы согласовали новое правительство, которое заменит нынешнюю кабульскую администрацию. Правительство, которое будет приемлемым для нас и для остальных афганцев, — заявил представитель движения Талибан Сухаил Шахин.

Независимость Афганистана от Британской империи провозгласили 1919 года. Монархию ликвидировали в 1973 году, а после революции 1978 года идеологической основой государственной политики провозгласили научный социализм. Затем была гражданская война. Во время нее Советский Союз ввел в Афганистан войска, а затем КГБ ликвидировал главу революционного совета Афганистана Хафизулла Амина. Он был лояльным Москве, но не угодил ей неспособностью обуздать оппозицию.

В афганской авантюре СССР, только по официальным данным, погибли почти 14,5 тыс. советский солдат. 4 тыс. из них — украинцы.

Читайте Украина вывела своих военных из Афганистана

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.