Війна в Афганістані: історія конфлікту та кому може дістатися влада

Афганістан знову на лінії вогню. Виведення американських військ з цієї країни завершений на 95%, тому влада тепер фактично власними силами протистоїть Талібану, який активізував наступ. Гинуть сотні людей. Зросла і кількість терористичних атак. Таліби хочуть зміни уряду.

Сполучені Штати обіцяють допомагати країні і економічно, і військово. Кілька днів тому вже застосували авіацію, але своїми руками там воювати вже не будуть. Росія теж поки тримається осторонь у військовому плані.

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Прихильники талібів повертаються до Афганістану після виведення американських військ і їх союзників по НАТО. Талібан веде наступ, урядові війська здають позиції. За деякими даними, таліби вже взяли під контроль 85% території країни. Втім, цьому вірять не всі.

Американський воєначальник Марк Міллі визнає, що таліби перехопили ініціативу, але не думає, що це вирішальна фаза протистояння. Тим часом гинуть сотні людей, і зокрема, цивільних.

Представники талібів заявили, що узурпувати владу не мають наміру, але складуть зброю тільки після відставки чинного уряду на чолі з Ашрафом Гані. Афганський уряд погодився на переговори на нейтральній території – в Катарі.

– Уряд не хоче перемир’я, а ми хочемо його капітуляції. Потрібно, щоб всі афганці погодили новий уряд, який замінить нинішню кабульську адміністрацію. Уряд, який буде прийнятним для нас і для інших афганців, – заявив представник руху Талібан Суха Шахін.

Незалежність Афганістану від Британської імперії проголосили 1919 року. Монархію ліквідували в 1973 році, а після революції 1978 року ідеологічною основою державної політики проголосили науковий соціалізм. Потім була громадянська війна. Під час неї Радянський Союз ввів до Афганістану війська, а потім КДБ ліквідував главу революційної ради Афганістану Хафізула Аміна. Він був лояльним до Москви, але не догодив їй нездатністю приборкати опозицію.

В афганській авантюрі СРСР, тільки за офіційними даними, загинули майже 14,5 тис. радянських солдат. 4 тис. з них – українці.

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