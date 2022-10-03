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Военные облигации уже можно приобрести в Дії: сколько стоят и чем отличаются

Яна Брензей Ведущая Вікна Новини Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель

зсуВ приложении Дія с 3 октября доступна новая услуга – покупка военных облигаций. Это ценные бумаги, которые выпускает государство во время военного положения.

— Военные облигации стали действенным инструментом поддержки экономики Украины и Вооруженных сил. Теперь их можно приобрести в Дії и помочь приблизить нашу победу, — сообщили в пресс-службе Минцифры.

Стоимость одной военной облигации – от 900 грн. Они различаются по:

  • датам выплат – сроком до 1,5 года;
  • процентами дохода – от 11 до 16% годовых;
  • названиями в честь временно оккупированных городов и территорий – Херсон, Мелитополь, Мариуполь, Крым.

Для того чтобы в приложении Дія появилась эта опция, пользователь должен его обновить.

Вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в эфире телемарафона Единые новости рассказал, что уже первая тысяча украинцев приобрели военные облигации.

Министр также объяснил, зачем украинцам покупать военные облигации.

— В первую очередь – это поддержка ВСУ, нашего военного бюджета. Каждая гривна, а тем более 900 грн, 1 тыс. грн — они важны. Это возможность купить для военных не только одежду – это заработная плата, это оружие – все, что помогает деоккупировать наши временно оккупированные территории.

Федоров рассказал, что во время Первой и Второй мировых войн облигации активно использовались в мире. В частности, во время Второй мировой 80 млн американцев купили военные облигации, чтобы поддержать армию. Он выразил надежду, что в Украине это тоже будет являться популярным инструментом.

Читайте
Как купить военные облигации: пошаговая инструкция

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