Військові облігації вже можна придбати в Дії: скільки коштують та чим різняться

У застосунку Дія з 3 жовтня доступна нова послуга — купівля військових облігацій. Це цінні папери, що випускає держава під час воєнного стану.

— Військові облігації стали дієвим інструментом для підтримки економіки України та Збройних сил. Відтепер їх можна придбати в Дії та допомогти наблизити нашу перемогу, – повідомили у пресслужбі Мінцифри.

Вартість однієї військової облігації — від 900 грн. Вони різняться за:

датами виплат – на строк до 1,5 року;

відсотками доходу – від 11 до 16% річних;

назвами на честь тимчасово окупованих міст та територій – Херсон, Мелітополь, Маріуполь, Крим тощо.

Для того, щоб у застосунку Дія з’явилася ця опція, користувач повинен його оновити.

Віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в ефірі телемарафону Єдині новини розповів, що вже перша тисяча українців придбали військові облігації.

Міністр також пояснив, для чого українцям купувати військові облігації.

— В першу чергу – це підтримка ЗСУ, нашого військового бюджету. Кожна гривня, а тим паче 900 грн, 1 тис. грн – вони є важливими. Це можливість купити для військових не тільки одяг – це заробітна плата, це зброя – все, що допомагає деокуповувати наші тимчасово окуповані території.

Федоров розповів, що під час Першої та Другої світових війн облігації активно використовувалися у світі. Зокрема, під час Другої світової 80 млн американців купили військові облігації, щоб підтримати армію. Він висловив сподівання, що в Україні це теж буде популярним інструментом.

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