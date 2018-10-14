Президент Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем защитника Украины.

Об этом он написал в своем аккаунте Facebook.

– Сегодня защитники Украины – современные герои, благодаря которым Украина есть и будет. Сила, отвага, мужество и вера для них не пустые слова – с ними они ежедневно стоят на страже нашей Независимости. Независимости для наших детей, внуков, грядущих поколений. Все те, кто каждый день защищает нашу землю несокрушимые защитники Украины, доблесть которых вызывает восхищение и бесконечную благодарность за то, что вы так неустанно приближаете нашу Победу. Слава Украине! Слава нашим защитникам! – написал он.

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К слову, Факты ICTV собрали необычные поздравления с Днем защитника Украины в форме СМС, которые помогут сделать этот день незабываемым.