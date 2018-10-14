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Військові вітають зі Святом Покрови! Що бажають і як “святкують” в зоні ООС

Без втрат за минулу добу, але з одним пораненим українським армійцем вже на початку сьогоднішнього дня. Загалом, напередодні окупанти 26 разів відкривали вогонь по позиціях наших військових. Майже у половині випадків застосовуючи озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Під вогнем українські укріплення поблизу Кримського, Катеринівки, Троїцького, Світлодарська, Новолуганського та Красногорівки. А на південному напрямку гарячі точки – Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

Найбільше заборонені калібри ворог застосовує на Маріупольському напрямку. При цьому обстріли позицій наших армійців тут здійснюється з території окупованих населених пунктів Верхньошироківське та Сахаанка.

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Під вогнем опинився й мирний Чермалик. Наслідки та масштаби руйнувань наразі оцінює українська сторона СЦКК та Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ. Окрім важкого озброєння, на передовій наразі активно працюють й ворожі снайперські групи.

Від початку поточної доби противник з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вже тричі обстрілював позиції Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Кримське, Гнутове, Водяне та Широкине. Втім, попри ворожі провокації, наші вояки сьогодні вітають побратимів зі Святом Покрови – Днем захисника України. Бажаючи при цьому головного – перемоги.

До слова, бойовики відкрили вогонь з гранатометів та кулеметів. Поранений військовий.

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