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Боевики открыли огонь из гранатометов и пулеметов. Ранен военный

Боевики 26 раз открывали огонь по позициям украинских войск на Донбассе. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет, но один военный получил ранения.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

По данным разведки, ранены четверо боевиков российско-оккупационных войск.

В течение минувших суток враг осуществлял обстрелы позиций ВСУ в районе населенных пунктов Крымское, Свободный, Екатериновка, Степное, Троицкое, Светлодарск, Новолуганское, Красногоровка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Новолуганське и Лебединское противник обстреливал из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам возле Свободного, Троицкого, Светлодарска и Лебединского бил из минометов калибра 82 мм.

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Вчера вечером оккупанты обстреляли из минометов калибра 120 и 82 мм населенные пункты Чермалык и Широкине на Мариупольском направлении. Обстрелы этих сел осуществлялись с территории оккупированных населенных пунктов Верхнешироковское и Саханка. Последствия и масштабы разрушений оценивает украинская сторона и Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

14 октября террористы из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Крымское, Гнутово и Широкино. Тяжелое вооружение не применялось.

Напомним, вчера экипаж вертолета Ми-24 из состава Объединенных сил сбил российский беспилотник Орлан-10 в районе Лисичанска на Донбассе.

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