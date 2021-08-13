Військові ЗСУ розвінчали міфи про російськомовний Донбас

Українські військові в зоні ООС продемонстрували журналістам Фактів ICTV, як протистоять пропаганді окупантів про начебто російськомовний Донбас.

Тим, хто ще чекає на так званий “рускій мір”, бійці із готовністю показують, що він несе із собою.

Для цього ведуть знімальну групу до дитячої кімнати в одному з потрощених ворожими мінами будинків.

– Яскравий приклад того, до чого призводить “рускій мір”, – наголошує військовий Збройних сил України В’ячеслав.

Потім чоловік піднімає з підлоги стареньку дитячу книжку.

– Книжка – українською мовою. Ви ж розумієте, що сюди її не військовослужбовці принесли? Це стосовно того, що цей регіон вважається російськомовним. Я російською скажу: Это лишний раз доказывает, что на самом деле Донбасс – это Украина, – наголошує військовий.

Спілкуючись із журналістом Фактів ICTV, переходить на російську мову й киянин Сергій, бо він та його побратими певні: українське телебачення дивляться й по той бік фронту. Тому, щоб його слова там усі розтлумачили вірно, лаконічно зауважує:

– Территория наша, мы ее отстоим.

На Донбасі окупанти після кількох днів потужних атак зменшили кількість обстрілів, але не влучність.

Український військовий, якого поранили 12 серпня, – у стані середньої тяжкості.

За минулу добу збройні формування Російської Федерації двічі відкривали вогонь по українських позиціях.

Фото: Штаб ООС

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