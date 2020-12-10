Военный призыв 2020 в Украине: что происходит в военкомат в условиях пандемии

С началом пандемии бизнес был вынужден адаптироваться к новым условиям. Хуже ситуация в госсекторе.

Сейчас, чтобы получить большинство услуг от государства, нужно выстоять очереди, о соблюдении карантинных ограничений здесь тоже нечего говорить.

До 27 декабря продолжается военный призыв. Параллельно юноши, которым исполнилось 16 лет, становятся на учет в военкоматы.

И здесь, чтобы пройти все необходимые обзоры, нужно пройти не один медкабинет и не в одном медучреждении.

Со своей стороны в военкоматах сетуют на медицинскую реформу. Мол, раньше могли собирать группы допризывников и организовывать визит к тем медикам, которых в части нет.

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Но когда внедряли реформу — о военных комиссариатах забыли. Теперь только направляют к семейному врачу. Вот и получается бюрократическая волокита, которая может породить и коррупцию.

Что могло бы решить проблему — смотрите в сюжете Фактов.