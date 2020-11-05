На заседании 5 ноября Верховная Рада приняла закон об отсрочке от призыва на срочную военную службу для некоторых категорий граждан.

За закон №3689 проголосовал 281 народный депутат.

Документ регулирует вопрос о предоставлении отсрочки от призыва рядовым и начальству службы гражданской защиты для того, чтобы они продолжали профессиональную деятельность.

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До этого такое право было только у полицейских.

Закон вступает в силу со следующего дня после его публикации.

Заседание Рады 5 ноября

Во время заседания Верховной Рады Украины 5 ноября нардепы приняли в первом чтении проект закона о бюджете на 2021 год.

Документ поддержали 275 парламентариев.

Подробнее о принятии проекта госбюджета-2021 читайте на Фактах ICTV.