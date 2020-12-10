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Військовий призов 2020 в Україні: що відбувається у військоматах в умовах пандемії

З початком пандемії бізнес був змушений адаптуватися до нових умов. Гірша ситуація в держсекторі.

Нині, щоб отримати більшість послуг від держави, потрібно вистояти черги, про дотримання карантинних обмежень тут теж годі казати.

До 27 грудня триває військовий призов. Паралельно юнаки, яким виповнилось 16 років, стають на облік до військкоматів.

І тут, аби пройти всі необхідні огляди, потрібно пройти не один медкабінет і не в одному медзакладі.

Зі свого боку у військоматах нарікають на медичну реформу. Мовляв, раніше могли збирати групи допризовників та організовувати візит до тих медиків, яких у частині немає.

Читайте: Рада надала відстрочку від призову в армію співробітникам ДСНС

Та коли впроваджували реформу – про військові комісаріати забули. Тепер лише скеровують до сімейного лікаря. От і виходить бюрократична тяганина, яка може породити й корупцію.

Що могло б вирішити проблему – дивіться у сюжеті Фактів.

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