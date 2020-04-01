Вінницькі лікарі розробили протокол лікування Covid-19
Препарати проти ревматизму, малярії та ВІЛ-СНІДу лікують коронавірус, – у цьому впевнені вінницькі інфекціоністи.
Вони єдині в Україні розробили протокол лікування Covid-19. Кажуть, що дослідження проводили на основі праці колег з Італії, Іспанії, Америки, Китаю та Кореї. Тож радять іншим областям наслідувати їх приклад.
Медики запевняють, що таке лікування ефективне на початковій і середній стадіях захворювання. Двоє пацієнтів із коронавірусом уже приймають ці препарати. Їхній стан задовільний.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, як Україна протистоїть коронавірусу.
2020-04-01Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.