Вінницькі лікарі розробили протокол лікування Covid-19

Препарати проти ревматизму, малярії та ВІЛ-СНІДу лікують коронавірус, – у цьому впевнені вінницькі інфекціоністи.

Вони єдині в Україні розробили протокол лікування Covid-19. Кажуть, що дослідження проводили на основі праці колег з Італії, Іспанії, Америки, Китаю та Кореї. Тож радять іншим областям наслідувати їх приклад.

Медики запевняють, що таке лікування ефективне на початковій і середній стадіях захворювання. Двоє пацієнтів із коронавірусом уже приймають ці препарати. Їхній стан задовільний.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як Україна протистоїть коронавірусу.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.