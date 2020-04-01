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Вінницькі лікарі розробили протокол лікування Covid-19

Препарати проти ревматизму, малярії та ВІЛ-СНІДу лікують коронавірус, – у цьому впевнені вінницькі інфекціоністи.

Вони єдині в Україні розробили протокол лікування Covid-19. Кажуть, що дослідження проводили на основі праці колег з Італії, Іспанії, Америки, Китаю та Кореї. Тож радять іншим областям наслідувати їх приклад.

Медики запевняють, що таке лікування ефективне на початковій і середній стадіях захворювання. Двоє пацієнтів із коронавірусом уже приймають ці препарати. Їхній стан задовільний.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як Україна протистоїть коронавірусу.

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